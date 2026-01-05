Manna li turchi da Frattesi a Guendouzi | con i soldi e le super valutazioni dei club di Istanbul le società di A possono reinvestire

Il calciomercato italiano si apre a nuove opportunità grazie ai fondi provenienti dai club di Istanbul. Con le valutazioni elevate di giocatori come Frattesi e Guendouzi, le società di Serie A possono reinvestire e rafforzare le proprie rose. Un mercato che, tra le sue dinamiche e opportunità, richiede attenzione e riflessione, mantenendo sempre un approccio sobrio e professionale.

Se si volesse fare una battuta, si potrebbe davvero dire " Mamma li turchi". Ma il calciomercato, tra i suoi mille frenetici deliri, è cosa seria. Soprattutto se 'li turchi' sono quelli che poi possono portare denaro fresco, freschissimo, per le casse delle società italiane che non sempre godono di ottima salute. Così, club come Galatasaray (la squadra che per esempio ha risolto, in qualche modo, il problema Osimhen al Napoli) o Fenerbahçe, alla fine vengono sempre ascoltate con grande attenzione. Ed è quello che stanno facendo Inter, Milan e Lazio. Non proprio club di secondo piano. Assalto a Frattesi.

>>>ANSA/ Calcio: il Chelsea vuole Tonali, per Guendouzi c'e' il Fenerbahce - Da Guendouzi a Frattesi e Nkunku la Turchia guarda alla Serie A per rinforzare le sue big, mentre il Chelsea potrebbe far saltare il possibile ritorno in Italia (Juventus) di Sandro Tonali dalla Premi ... ansa.it

A pochi minuti dal calcio d’inizio contro la Lazio, Giovanni Manna chiarisce la rotta del Napoli ai microfoni di DAZN: “Abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza, adesso dobbiamo trovare continuità di prestazioni e poi i risultati saranno la - facebook.com facebook

