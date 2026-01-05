Manifestazione contro l’aggressione al Venezuela Dalla Cgil alle Acli passando per Pd e M5S
Oggi, alle 17, si svolgerà in piazza Guido Monaco ad Arezzo un presidio pacifico promosso da diverse organizzazioni, tra cui Cgil, Acli, Pd e M5S. L’evento, definito “politico pubblico”, mira a esprimere solidarietà e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’“aggressione al Venezuela”. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative e con un ruolo di confronto civile e democratico.
Alle 17 di oggi, lunedì 5 gennaio, si terrà un presidio “politico pubblico e pacifico” in piazza Guido Monaco ad Arezzo. L’iniziativa - spiegano gli organizzatori - nasce dalla “ferma opposizione all’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, ritenuto una grave violazione del diritto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
