Manifestanti filopalestinesi bloccano per ore un volo diretto a Tel Aviv | Non ci fanno tornare a casa

All'aeroporto di Milano Malpensa, manifestanti filopalestinesi hanno bloccato il gate di un volo diretto a Tel Aviv, generando tensioni e disagi tra i passeggeri. L’episodio si è protratto per diverse ore, evidenziando le tensioni legate alla situazione in Medio Oriente. La scena ha coinvolto numerosi viaggiatori, alcuni dei quali hanno espresso preoccupazione per la loro partenza, mentre le autorità si sono impegnate a gestire la situazione.

Momenti di confusione all'aeroporto di Milano Malpensa. Nelle scorse ore un gruppo di passeggeri filopalestinesi ha bloccato il gate di imbarco di un volo diretto a Tel Aviv all'aeroporto di Milano Malpensa, provocando accesi diverbi con chi era diretto verso Israele.

