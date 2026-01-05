Manchester United ufficiale l’esonero di Amorim

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente l'esonero di Rúben Amorim, conclusione di un periodo di circa 14 mesi alla guida della squadra. La decisione segna l'inizio di una nuova fase per i Red Devils, che devono affrontare con attenzione le prossime sfide in campionato. La scelta riflette la volontà del club di rinnovare la propria strategia per migliorare i risultati e ritrovare stabilità.

È ufficiale: Rúben Amorim non è più l’allenatore del Manchester United. La separazione chiude un ciclo durato 14 mesi e apre una fase delicata per i Red Devils, chiamati a una risposta immediata in campionato. Il club ha comunicato l’esonero con una nota ufficiale: “Ruben Amorim è stato sollevato dal ruolo di allenatore del Manchester United. Ruben era stato ingaggiato nel novembre 2024 e aveva portato la squadra in finale di UEFA Europa League a Bilbao a maggio. Con il Manchester United al sesto posto in Premier League, la dirigenza del club ha deciso a malincuore che è il momento giusto di cambiare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

