Il Manchester United ha annunciato l’esonero di Ruben Amorim, dopo il pareggio con il Leeds. La squadra è stata affidata temporaneamente a Darren Fletcher, ex giocatore e attuale tecnico dell’Under-18. La decisione arriva inaspettata e apre un nuovo capitolo per i Red Devils, mentre il club valuta il prossimo allenatore da scegliere con attenzione.

Manchester, 5 gennaio 2025 – La fine era nell’aria, ma i tempi hanno sorpreso tutti. Ruben Amorim non è più l’allenatore del Manchester United: il club ha annunciato la separazione in mattinata, affidando temporaneamente la squadra a Darren Fletcher, ex giocatore dei Red Devils per oltre dieci anni e tecnico dell'Under-18, e rimandando ogni decisione definitiva sull’erede. Ufficialmente, la scelta viene motivata con la necessità di dare una scossa a una stagione sotto le aspettative, con lo United fuori dalla lotta per i vertici della Premier e fermo al sesto posto. Dietro il comunicato, però, c’è molto di più di una semplice valutazione tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Manchester United, non c'è pace. Esonerato Amorim dopo il pari con il Leeds. Squadra affidata a Darren Fletcher

