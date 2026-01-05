Manchester United esonerato Amorim

Il Manchester United ha annunciato l'esonero di Rúben Amorim, segnando un nuovo capitolo nella stagione difficile della squadra. La decisione arriva in un contesto di risultati insoddisfacenti e di continui cambiamenti, riflettendo le sfide che il club sta affrontando. Questa scelta rappresenta un passo importante nel tentativo di risollevare le sorti della squadra e di definire una nuova strategia per il futuro.

Manchester, sponda United, sta vivendo un lungo dramma sportivo. Poco fa si è chiuso l’ennesimo capitolo. I Red Devils hanno esonerato il tecnico portoghese Amorim. La società ha affidato temporaneamente la panchina a Darren Fletcher. Lo United riparte da Fletcher. Di seguito quanto scrive l’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”. “Rubén Amorim non è più l’allenatore del Manchester United. I Red Devils hanno preso la decisione di esonerare il 40enne portoghese in carica da 14 mesi all’indomani del pareggio di Leeds, che tiene la squadra al 5º posto in classifica, ma soprattutto all’indomani della clamorosa presa di posizione del tecnico, che aveva ricordato alla stampa di essere a Manchester “per fare il manager dello United, non semplicemente l’allenatore”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Manchester United, esonerato Amorim Leggi anche: Manchester United, esonerato Ruben Amorim: i Red Devils hanno già scelto l’erede! Le ultimissime Leggi anche: Ruben Amorim esonerato dal Manchester United dopo solo 14 mesi: chi sarà il nuovo allenatore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Chelsea licenzia l'erede di Maresca, Pep Guardiola lascia il Manchester City: le sette audaci previsioni per la seconda metà della stagione di Premier League; Dakar 2026: la tappa 1 va a De Mévius; Quale futuro per Enzo Maresca dopo l'addio al Chelsea? Dipende da Guardiola e Amorim; Il Genoa cerca un portiere: offerta all'Al Nassr per Bento. Terremoto Manchester United, Amorim esonerato! Il comunicato ufficiale, chi prende il suo posto - Con una nota sul suo sito internet, il club inglese ha annunciato l'esonero del 40enne tecnico portoghese dopo un altro pareggio contro il Le ... tuttosport.com

Il Manchester United cambia ancora: esonerato Amorim! - Salta un’altra panchina pesante in Premier League: Rubén Amorim è stato esonerato dal Manchester United. generationsport.it

Amorim esonerato, il comunicato dello United: "A malincuore ma è il momento di cambiare" - I Red Devils hanno deciso di esonerare Ruben Amorim: una decisione arrivata a causa di. tuttomercatoweb.com

Manchester United have sacked Rúben Amorim

Dopo Maresca al Chelsea, altro scossone in Premier League: il Manchester United ha ufficialmente esonerato Ruben Amorim. Amorim venne "acquistato" dallo United a novembre 2024 per 11 milioni di euro, pagati allo Sporting Lisbona per lasciar andare x.com

Zirkzee salva il Manchester United, entra fa un assist decisivo contro il Leeds: ora la Roma trema - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.