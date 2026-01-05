Mamdani su operazione in Venezuela | Ho comunicato a Trump la mia opposizione – Il video

Il 3 gennaio 2026, Mamdani ha riferito di aver contattato direttamente il presidente Donald Trump per esprimere la propria opposizione all’operazione militare in Venezuela. La comunicazione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni nella regione e di attenzione internazionale sulle decisioni prese dagli Stati Uniti. La dichiarazione è stata resa nota attraverso un video e sottolinea l’importanza del dialogo e delle posizioni individuali in questioni di rilevanza geopolitica.

Mamdani chiama Trump: in Venezuela atto di guerra - Il sindaco di New York Mamdani ha commentato l'azione di Trump in Venezuela parlando di "atto di guerra" Mamdani ha dichiarato sabato di aver telefonato "direttamente" al presidente Donald Trump per e ... osservatoriosullalegalita.org

Ira della base Maga e dei democratici. Mamdani: “Illegale” - Taylor Greene: “Se il cambio di regime in fosse davvero per salvare da droghe mortali, allora perché l’amministrazione non ha agito in Messico? repubblica.it

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha criticato la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro su X, definendola un "atto di guerra" e affermando che la "palese ricerca di un cambio di regime" non colpisce solo chi si trova all'estero, ma anche dec - facebook.com facebook

Zohran Mamdani ha chiamato Trump per rappresentargli la sua contrarietà all’azione militare americana in Venezuela Ps queste le parole che avrei voluto sentire dai leader europei x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.