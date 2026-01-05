Maltempo sulla Tuscia | allagamenti a Tarquinia coinvolta anche la casa-museo Peruzzi | FOTO

Il maltempo sulla Tuscia ha causato allagamenti a Tarquinia, con particolare coinvolgimento della casa-museo Peruzzi. Le abbondanti piogge di domenica 4 gennaio hanno determinato accumuli d’acqua che hanno reso necessari interventi di emergenza per gestire le criticità. La situazione continua a essere monitorata per garantire la sicurezza della popolazione e tutelare i beni storici della zona.

Maltempo sulla Tuscia. Sul litorale a Tarquinia le forti piogge cadute dal tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio hanno provocato diversi allagamenti, rendendo necessari interventi di emergenza. Coinvolta anche la casa-museo Peruzzi, sede della Collezione Peruzzi.La Befana porta ancora più freddo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Maltempo: allagamenti a Sesto Fiorentino / FOTO Leggi anche: Neve nella notte sulla Tuscia: imbiancata la Cimina | FOTO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maltempo sul litorale: serie di allagamenti a Tarquinia, nottata di lavoro per l’AEOPC (FOTO) - Una serie di interventi è stata effettuata dai volontari dell’AEOPC di Tarquinia a seguito degli allagamenti causati dalle forti piogge che hanno ... etrurianews.it

