Maltempo su Bari e provincia | previste piogge e temporali fino a tarda sera

È in corso un’allerta meteo gialla a Bari e nella provincia, con previsione di piogge e temporali fino a tarda sera. La Protezione Civile della Puglia ha diffuso l’avviso, che interessa l’area centrale adriatica, invitando alla massima attenzione e al rispetto delle indicazioni di sicurezza. Questo monitoraggio è importante per prepararsi agli eventuali disagi causati dal maltempo.

Scatta l'allerta meteo gialla anche su Bari e su gran parte della provincia, inserite nell'area di Puglia centrale adriatica, secondo l'avviso diramato dalla Protezione Civile della Regione Puglia, trasmesso dalla Prefettura di Bari. L'allerta è valida dalle ore 18.00 di oggi, 5 gennaio, e per le.

