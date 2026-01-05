Maltempo su Bari e provincia | previste piogge e temporali fino a tarda sera

Un fronte di maltempo interessa Bari e la provincia, con piogge e temporali previsti fino a tarda sera. L’allerta meteo gialla, emessa dalla Protezione Civile della Regione Puglia e confermata dalla Prefettura di Bari, segnala condizioni di attenzione su tutta l’area di Puglia centrale adriatica. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di prendere le necessarie precauzioni per la sicurezza.

Scatta l'allerta meteo gialla anche su Bari e su gran parte della provincia, inserite nell'area di Puglia centrale adriatica, secondo l'avviso diramato dalla Protezione Civile della Regione Puglia, trasmesso dalla Prefettura di Bari. L'allerta è valida dalle ore 18.00 di oggi, 5 gennaio, e per le.

