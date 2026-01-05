Maltempo senza tregua nel Lazio | treni fermi strade allagate ed evacuazioni Tevere e Aniene sotto osservazione

Il maltempo persistente nel Lazio sta causando disagi significativi, con treni fermi, strade allagate e operazioni di evacuazione in corso. Il fiume Tevere e l'Aniene sono sotto costante osservazione a causa delle alte portate. Questi eventi meteo stanno influenzando la vita quotidiana e la sicurezza nella regione, richiedendo attenzione e precauzioni da parte della popolazione e delle autorità.

Un’ondata di maltempo sta colpendo il Lazio con effetti diffusi sulla mobilità e sulla sicurezza dei cittadini. Le piogge intense hanno causato allagamenti, interruzioni ferroviarie e interventi di emergenza in più aree della regione, da Roma al litorale, fino al Cassinate. Roma Capitale – attraverso la Protezione Civile – ha disposto misure di sicurezza lungo il Tevere: chiusi gli accessi alle banchine nel tratto urbano e attivato il piano speditivo Aniene. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso un’informativa che riporta un in nalzamento dei livelli idrici dei fiumi, a seguito delle piogge che hanno interessato e che interesseranno i bacini e i suoi principali affluenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maltempo senza tregua nel Lazio: treni fermi, strade allagate ed evacuazioni. Tevere e Aniene sotto osservazione Leggi anche: Maltempo, strade allagate e scuole chiuse nel Salernitano Leggi anche: Il maltempo fa danni nel Foggiano: strade allagate e danneggiate, incidenti e disagi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Maltempo senza tregua nel Lazio: piogge intense e rischio temporali; Maltempo senza tregua a Roma: alberi caduti, strade chiuse e disagi su strade e ferrovie; Maltempo senza tregua sull’Italia: Calabria in allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. Maltempo senza tregua nel Lazio: treni fermi, strade allagate ed evacuazioni. Tevere e Aniene sotto osservazione - Piogge intense nella regione provocano strade sommerse, treni cancellati e interventi di emergenza da Roma al litorale fino al Cassinate ... ilfattoquotidiano.it

Maltempo senza tregua nel Lazio: piogge intense e rischio temporali - Il maltempo continua a stringere il Lazio in una morsa che sembra non allentarsi. h24notizie.com

Maltempo senza tregua a Roma: alberi caduti, strade chiuse e disagi su strade e ferrovie - Il maltempo continua a colpire Roma e la sua provincia e anche per oggi, lunedì 5 gennaio, le previsioni indicano piogge diffuse e rovesci per l’inter ... etrurianews.it

Maltempo senza tregua nella Marsica, allagamenti a Carsoli: interviene la Protezione civile (foto) - facebook.com facebook

A #Gaza non c’è #pace, alle #morti #violente che continuano incessanti nonostante la #tregua, si somma anche il #maltempo con #freddo e #allagamenti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.