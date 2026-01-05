Un forte nubifragio sta interessando Roma da questa notte, causando allagamenti e disagi al traffico in diverse zone della città. Le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato accumuli d'acqua sulle strade, rendendo difficile la circolazione. La situazione rimane sotto controllo, con le autorità che monitorano gli sviluppi e intervengono per limitare i disagi ai cittadini.

Un violento nubifragio si sta abbattendo da questa notte su varie zone di Roma. Nella capitale strade allagate e traffico in tilt in alcune zone. Sfiorata la tragedia a Trigoria, dove due ragazze sono state salvate dai Vigili del fuoco intervenuti nella notte per l’allagamento di un’abitazione al piano seminterrato. All’interno si trovavano le ragazze di 21 e 24 anni che non riuscivano a uscire a causa della quantità d’acqua all’interno della casa, a circa 50 centimetri dal raggiungere il soffitto. Una volta sul posto, i vigili del fuoco sono intervenuti tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato e sono riusciti a raggiungere le due ragazze, intrappolate in stanze diverse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo, nubifragio a Roma: le strade allagate nella capitale

