Maltempo | interrotta la linea ferroviaria Roma-Velletri

A causa delle conseguenze del maltempo, la linea ferroviaria Roma-Velletri è attualmente interrotta, con treni sospesi dalla notte scorsa alle 3:30. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei passeggeri e permettere interventi di ripristino, causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori della tratta regionale tra Roma e i Castelli Romani.

Treni fermi causa maltempo. I disagi per i pendolari e passeggeri della linea regionale che collega la Capitale ai Castelli Romani sospesa per danni causati dal maltempo con disposizione a partire dalle 3:30 di stanotte. Come informano da Rfi: "Sulla linea Roma - VelletriAlbanoFrascati la.

