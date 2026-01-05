Maltempo | in serata salatura dei cavalcavia principali e del centro

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle temperature basse, il Comune di Modena ha avviato interventi di salatura dei principali cavalcavia e del centro città. Queste operazioni, in programma nel tardo pomeriggio di oggi e nella giornata di domani, lunedì 5 e martedì 6 gennaio, mirano a prevenire la formazione di ghiaccio e garantire la sicurezza della viabilità.

