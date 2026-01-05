Maltempo | in serata salatura dei cavalcavia principali e del centro
A causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle temperature basse, il Comune di Modena ha avviato interventi di salatura dei principali cavalcavia e del centro città. Queste operazioni, in programma nel tardo pomeriggio di oggi e nella giornata di domani, lunedì 5 e martedì 6 gennaio, mirano a prevenire la formazione di ghiaccio e garantire la sicurezza della viabilità.
Per prevenire la formazione di ghiaccio, in considerazione del maltempo e delle basse temperature di questi giorni, proseguono nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio, e nella giornata di domani, martedì 6 gennaio, gli interventi di salatura dei mezzi spargisale del Comune di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
