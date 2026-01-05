Maltempo | il 6 gennaio scatta l' allerta meteo per neve

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta meteo per neve. La previsione riguarda tutta la regione e si attende un peggioramento delle condizioni climatiche. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire sicurezza e mobilità in questa giornata.

Un'allerta meteo per neve è stata emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per la giornata di martedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Per quanto riguarda il territorio Parmense l'allerta è di colore verde. Per la giornata di martedì 6 gennaio sono previste nevicate di debole o moderata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Maltempo: il 6 gennaio scatta l'allerta meteo per neve Leggi anche: Torna il maltempo: scatta l’allerta meteo in Campania Leggi anche: Neve in Toscana: scatta l'allerta meteo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’Epifania porta la neve in Toscana: ecco dove e quando, scatta l’allerta gialla; Allerta Meteo, grande freddo in tutt’Italia e maltempo al Sud nelle ultime ore del 2025. Scatta l’allarme gelicidio per Capodanno, nuova ondata di gelo dal 4 gennaio; Aria fredda dall’artico e bassa pressione dalla Spagna: maltempo e temperature giù, il meteo; Meteo Napoli settimana Epifania 5-11 gennaio 2026: le previsioni. Scatta l'allerta meteo per neve e mare molto mosso: attesi 5 centimetri per l'Epifania - Previsti accumuli di neve per la giornata di martedì, dal pomeriggio peggiora anche il mare: attivo il piano ghiaccio del Comune ... ravennatoday.it

Meteo domani 6 gennaio: Epifania con maltempo anche intenso in Italia e neve a bassa quota su queste regioni - Meteo: domani 6 gennaio tempo perturbato sull'Italia con piogge diffuse e temporali sparsi, attese anche nevicate fino a bassa quota ... centrometeoitaliano.it

Maltempo a Napoli anche nel giorno dell'Epifania: scatta l'allerta meteo - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23. msn.com

È stata una domenica 4 gennaio particolarmente impegnativa per la Protezione Civile A.S.A. Rocca di Papa, chiamata a fronteggiare le conseguenze di una violenta ondata di maltempo che ha interessato l’intero territorio #castelliromani #roccadipapa #prote - facebook.com facebook

