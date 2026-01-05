Maltempo forti disagi nel Lazio | a Roma chiuse le banchine del Tevere a Cassino 8 evacuati

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, il Lazio sta affrontando diversi disagi. A Roma sono state chiuse le banchine del Tevere, mentre a Cassino sono stati evacuati otto residenti. Nella provincia di Frosinone, a Castro dei Volsci, si stanno valutando i danni causati da una frana che ha interessato un muro di contenimento su via San Rocco.

Disagi anche anche nella provincia di Frosinone. A Castro dei Volsci invece si sta facendo la conta dei danni provocati dalla frana che ha interessato un muro di contenimento su via San Rocco. Qui ha ceduto un muro di contenimento e qualche decina di metri cubi di terra e pietrame sono franate sul parcheggio sottostante danneggiando quattro auto. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maltempo, forti disagi nel Lazio: a Roma chiuse le banchine del Tevere, a Cassino 8 evacuati Leggi anche: Maltempo a Roma, chiuse le banchine del Tevere: stop ad accessi e attività ricettive Leggi anche: Roma, chiusi gli accessi alle banchine del Tevere per il maltempo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maltempo, Italia flagellata da freddo e piogge; Metromare, lunedì 5 gennaio da incubo: servizio rallentato e linea in tilt dopo il maltempo; Allerta Meteo, Gennaio 2026 inizia col botto: nuova ondata di GELO da domenica 4, poi il Ciclone della Befana porta tantissima NEVE in tutt’Italia!!!; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 07 | 25. Maltempo senza tregua nel Lazio: treni fermi, strade allagate ed evacuazioni. Tevere e Aniene sotto osservazione - Piogge intense nella regione provocano strade sommerse, treni cancellati e interventi di emergenza da Roma al litorale fino al Cassinate ... ilfattoquotidiano.it

Maltempo nel frusinate: frana muro su auto a Castro dei Volsci - Continua l'ondata di maltempo nel Lazio e fra le province più colpite, oltre quella di Roma, figura il frusinate. inmeteo.net

Maltempo senza tregua nel Lazio: piogge intense e rischio temporali - Il maltempo continua a stringere il Lazio in una morsa che sembra non allentarsi. h24notizie.com

TARANTO - L’episodio legato al maltempo e alle forti raffiche di scirocco che da questa mattina sferzano la città - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.