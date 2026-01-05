Maltempo e disagi in aeroporto | dirottati nella notte due voli Ryanair

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, probabilmente nebbia, due voli Ryanair sono stati dirottati nella notte all’aeroporto d’Abruzzo. Il maltempo ha causato disagi sia per i passeggeri in arrivo che in partenza, evidenziando le conseguenze delle condizioni atmosferiche sulla gestione dei voli e sulla mobilità. La situazione resta monitorata mentre si cerca di ripristinare la normale operatività.

Notte di disagi per chi doveva arrivare e partire dall'aeroporto d'Abruzzo. A causa del maltempo, forse la nebbia, due voli sono stati dirottati. La segnalazione, confermata da Saga, arriva dagli Amici dell'Aeroporto. A essere dirottati rispettivamente all'aeroporto di Bari e all'aeroporto Roma.

