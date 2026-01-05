A causa delle recenti intense precipitazioni, un muro di contenimento a Castro dei Volsci, nel Frusinate, è venuto giù, provocando danni alle vetture parcheggiate nelle vicinanze. L’evento sottolinea l’impatto del maltempo sulla sicurezza delle infrastrutture locali, richiedendo interventi di verifica e prevenzione per evitare ulteriori incidenti.

A causa del maltempo di queste ore un muro di contenimento ha ceduto a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. Il crollo ha provocato il franamento di circa 10 metri cubi di terra di riporto e pietrame, appartenenti a una proprietà privata, in via San Rocco, in un parcheggio. Coinvolte 4 auto, ma nessun ferito. La strada è stata immediatamente interdetta al traffico pedonale e veicolare, anche in considerazione delle piogge persistenti che continuano a interessare la zona e che potrebbero aggravare la situazione. Sul posto sono intervenuti il personale del Comune, la polizia locale di Castro dei Volsci e i vigili del fuoco di Frosinone, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo, crolla muro nel Frusinate: macchine distrutte

