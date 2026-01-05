Maltempo | allerta meteo arancione a Roma per il 6 gennaio

Il 6 gennaio 2026, Roma sarà interessata da un’allerta meteo arancione a causa di condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata. Il Sistema di Protezione Civile Regionale ha attivato il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione e garantire la sicurezza della popolazione. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le precauzioni necessarie durante questa fase di maltempo.

Roma, 5 gennaio 2026 – A seguito dell'evoluzione particolarmente intensa dei fenomeni atmosferici, il Sistema di Protezione Civile Regionale ha disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C) e diramato un'allerta meteo arancione per la giornata di domani, martedì 6 gennaio, riguardante l'intero territorio capitolino. Al fine di prevenire rischi per la sicurezza e l'incolumità delle persone, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmata un'ordinanza che prevede le seguenti limitazioni: Divieti specifici. – divieto di svolgimento di attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorici; – divieto di accesso, transito o circolazione alle aree verdi, ai giardini, ai parchi e alle ville storiche; – divieto di svolgimento di qualunque attività, già preventivamente autorizzata, nelle aree sottostanti ai carichi sospesi ed alla chioma delle alberature e nel raggio di loro potenziale caduta; – chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, fatta salva l'esigenza di assolvimento di adempimenti improcrastinabili concernenti i servizi funebri e le attività di polizia mortuaria.

Maltempo, allerta arancione nel Lazio e in Molise e gialla in 10 regioni - Per la giornata di domani, martedì 6 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione meteo- tuttosport.com

Forte maltempo in arrivo: scatta l’allerta arancione a Latina - A seguito dell’allerta meteo di livello arancione diffusa oggi dalla Regione Lazio, il Comune di Latina ha attivato le misure ... latinapress.it

Neve e pioggia: allerta #maltempo arancione in Lazio e Molise, gialla in 10 regioni. Nubifragio a #Roma x.com

+++ ALLERTA #METEO #EPIFANIA ALLARME #MALTEMPO A #ROMA, ALTO RISCHIO ALLUVIONI. TANTISSIMA #NEVE AL CENTRO/NORD, SI IMBIANCHERANNO #FIRENZE, #BOLOGNA, #VENEZIA E #TRIESTE. E POI FREDDO E NEVE SI SPOSTAN - facebook.com facebook

