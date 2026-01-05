Maltempo a Roma | il fiume Aniene esondato a Tor Cervara e San Vittorino

A causa delle recenti condizioni meteorologiche, il fiume Aniene ha esondato nelle zone di Tor Cervara e San Vittorino a Roma. Per garantire la sicurezza, è stato adottato un dispositivo di controllo speciale lungo il corso del fiume, coinvolgendo anche le aree provinciali. Le autorità monitorano costantemente la situazione per prevenire ulteriori rischi e informare la popolazione sulle eventuali misure di sicurezza.

Aniene controllato speciale a Roma e in provincia a causa del maltempo che si sta abbattendo sul territorio dal fine settimana. Chiuse le banchine del Tevere in centro città particolarmente critica e la situazione degli altri due fiumi che attraversano la città: l'Almone nella zona del parco.

