Maltempo a Roma due ragazze intrappolate in un appartamento | la corsa per salvarle
A Roma, a causa delle abbondanti piogge, due giovani donne sono rimaste intrappolate in un appartamento seminterrato allagato. La loro situazione ha richiesto l'intervento dei soccorritori, che sono riusciti a metterle in salvo durante la notte. L'episodio evidenzia le conseguenze del maltempo sulla città e l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini.
Due ragazze di 21 e 24 anni sono state salvate nella notte dopo essere rimaste intrappolate in un appartamento seminterrato allagato a Roma. L’intervento è avvenuto intorno alle 2.30 in via di Trigoria, a seguito dei forti temporali che hanno colpito la Capitale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, anche con il supporto dei sommozzatori, e la Polizia. Le due giovani non riuscivano a uscire perché l’ acqua aveva raggiunto circa 50 centimetri dal soffitto. I pompieri hanno tagliato le inferriate dell’abitazione e sono riusciti a raggiungerle, affidandole poi al 118: entrambe sono state soccorse in stato di ipotermia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
