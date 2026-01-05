Maltempo a Roma completamente allagato svincolo autostradale | vetture a passo d' uomo

A Roma, le intense precipitazioni hanno causato l’allagamento dello svincolo autostradale sulla A1, diramazione Roma Sud. La situazione ha reso difficile il traffico, con veicoli che procedono a passo d’uomo. La pioggia continua a interessare la zona, provocando disagi e condizioni di sicurezza da monitorare attentamente.

Continua a piovere a Roma. Sullo svincolo autostradale diramazione Roma Sud della A1 a causa dell’ esondazione di un corso d’acqua, la carreggiata è completamente allagata. In alcuni tratti gli automobilisti costretti a viaggiare a passo d’uomo. Diverse le chiamate per i Vigili del fuoco. In via Ardeatina soccorsi due camionisti rimasti intrappolati all’interno dei loro mezzi a causa dell’allagamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo a Roma, completamente allagato svincolo autostradale: vetture a passo d'uomo Leggi anche: Parco Leonardo, svincolo inaugurato e già allagato: scontro maggioranza-opposizione Leggi anche: Piogge torrenziali, tutto completamente allagato: la situazione. Gravissimo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maltempo a Roma: centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti. Oggi ancora allerta; Maltempo a Roma, intrappolate in un seminterrato allagato: salvate due ragazze; Roma, chiusi gli accessi alle banchine del Tevere per il maltempo; Befana, supermercati aperti a Roma martedì 6 gennaio: da Pam a Conad, l'elenco completo per l'Epifania. Maltempo a Roma, completamente allagato svincolo autostradale: vetture a passo d'uomo - Sullo svincolo autostradale diramazione Roma Sud della A1 a causa dell'esondazione di un corso d'acqua, ... stream24.ilsole24ore.com

Maltempo Roma, casa allagata: due ragazze salvate dai Vigili del fuoco - Due ragazze sono state salvate dai Vigili del fuoco intervenuti nella notte in via di Trigoria per l'allagamento di un'abitazione, in seguito all'ondata di ... msn.com

Si allaga seminterrato, salvate due ragazze intrappolate dal maltempo a Roma - Le due ragazze, di 21 e 24 anni, non riuscivano a uscire a causa dell'acqua che era arrivata a raggiungere circa 50 centimetr ... msn.com

#Maltempo a #Roma: nubifragio nella zona sud della #Capitale, strade allagate. Il #Video x.com

Allagamenti, rami caduti e strade chiuse: Roma è nella morsa del maltempo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.