Maltempo a Roma 200 interventi della Polizia locale nelle ultime 24 ore

A causa delle intense piogge che hanno interessato Roma nelle ultime ore, la Polizia Locale ha effettuato circa 200 interventi per garantire la sicurezza e supportare la viabilità. Le attività si sono concentrate su zone vulnerabili e aree critiche, con l’obiettivo di tutelare cittadini e infrastrutture di fronte alle condizioni meteorologiche avverse. La situazione resta monitorata per prevenire ulteriori criticità.

Roma, 5 gennaio 2026 – A causa dell'ondata di maltempo, con la forte pioggia che si è abbattuta in città nelle ultime ore, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono state impegnate in numerosi interventi sul territorio di supporto ai cittadini, per agevolare la viabilità e per mettere in sicurezza diverse aree: si registrano nelle ultime 24 ora circa 200 intervenenti. A seguito di criticità legate al maltempo e ad allagamenti si sono rese necessarie momentanee chiusure di diverse strade tra cui: galleria Farnesina, via Ardeatina nel tratto compreso tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta, e nel tratto tra via Falcognana e via di Castel di Leva.

