Maltempo a Napoli anche nel giorno dell' Epifania | scatta l' allerta meteo

Per la giornata dell'Epifania, Napoli e la regione Campania sono sotto un'allerta meteo di livello giallo a causa di temporali previsti. La Protezione Civile ha emesso il comunicato, raccomandando attenzione e precauzioni durante le condizioni meteorologiche avverse. È importante seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23.59 di oggi, 5 gennaio 2026, alle 23.59 di domani 6 gennaio. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche intensi, con conseguente criticità.

Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota - Si conferma un'Epifania movimentata dal punto di vista meteo: maltempo in molte regioni, con freddo in aumento e neve fino in pianura! meteo.it

Maltempo, rinviata la sfilata delle Pacchianelle di Vico Equense - La celebre sfilata de le Pacchianelle, in programma come sempre il giorno dell’Epifania, è stata rinviata a domenica 11 gennaio ... ilmattino.it

Da domani torna il maltempo su Napoli e Campania ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU FASCIA COSTIERA. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso - facebook.com facebook

