Maltempo a Fiumicino stop alla Befana Isolana e al Presepe Vivente

A Fiumicino, le condizioni meteorologiche avverse hanno portato alla cancellazione di eventi tradizionali legati all’Epifania, come la Befana Isolana e il Presepe Vivente. La pioggia persistente e le previsioni poco favorevoli hanno influenzato le iniziative programmate, impedendo la loro realizzazione secondo le modalità previste. La scelta di annullare questi appuntamenti è stata presa nel rispetto della sicurezza e del benessere di tutti i partecipanti.

Fiumicino, 5 gennaio 2025 – Anche quest'anno, il meteo ha deciso di prendersi la scena. Pioggia e previsioni poco incoraggianti hanno portato all'annullamento di due appuntamenti molto attesi sul territorio di Fiumicino, entrambi legati alle celebrazioni dell'Epifania. L'evento dedicato alla Befana Isolana, previsto per il 5 gennaio a Isola Sacra, è stato ufficialmente annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L'iniziativa era organizzata dall'Associazione Agro di Isola Sacra e patrocinata dal Comune di Fiumicino. Stessa sorte per il Presepe Vivente, in programma il 6 gennaio nella località di Testa di Lepre.

