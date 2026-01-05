Maldini Juventus spunta la clamorosa suggestione per il figlio d’arte Tutti i dettagli

Sul fronte delle trattative di mercato, si fa strada una possibile suggestione che riguarda il futuro del figlio d’arte Maldini. Si parla di un possibile trasferimento a Torino, creando attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. In questo articolo, analizzeremo tutti i dettagli e le novità legate a questa eventuale operazione, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione.

Maldini Juventus, spunta la clamorosa suggestione per il figlio d’arte. Vediamo insieme tutti i dettagli riguardanti il suo possibile trasferimento a Torino. La Juve riflette sulle proprie strategie offensive dopo il deludente pareggio interno contro il Lecce. Il match ha evidenziato le difficoltà di Jonathan David e Loïs Openda, entrambi protagonisti di errori decisivi sotto porta. Il bilancio dei nuovi acquisti è attualmente di soli cinque gol totali, un bottino troppo magro per le ambizioni della Vecchia Signora. Con Dusan Vlahovic ancora indisponibile per infortunio, il tecnico Luciano Spalletti sta cercando nuove soluzioni tattiche per invertire la rotta e ridare incisività alla manovra dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Per Maldini spunta anche l’ipotesi Juventus - Su di lui Lazio e Juventus, che valutano il trequartista come rinforzo per gennaio. calcioatalanta.it