Maldini Juventus spunta la clamorosa suggestione per il figlio d’arte Tutti i dettagli
Sul fronte delle trattative di mercato, si fa strada una possibile suggestione che riguarda il futuro del figlio d’arte Maldini. Si parla di un possibile trasferimento a Torino, creando attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. In questo articolo, analizzeremo tutti i dettagli e le novità legate a questa eventuale operazione, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione.
Maldini Juventus, spunta la clamorosa suggestione per il figlio d’arte. Vediamo insieme tutti i dettagli riguardanti il suo possibile trasferimento a Torino. La Juve riflette sulle proprie strategie offensive dopo il deludente pareggio interno contro il Lecce. Il match ha evidenziato le difficoltà di Jonathan David e Loïs Openda, entrambi protagonisti di errori decisivi sotto porta. Il bilancio dei nuovi acquisti è attualmente di soli cinque gol totali, un bottino troppo magro per le ambizioni della Vecchia Signora. Con Dusan Vlahovic ancora indisponibile per infortunio, il tecnico Luciano Spalletti sta cercando nuove soluzioni tattiche per invertire la rotta e ridare incisività alla manovra dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mercato Inter, Sommer ai saluti? Inizia la ricerca dell’erede da parte di Marotta: tutti i nomi sul tavolo! E spunta una clamorosa suggestione
Leggi anche: Guendouzi Lazio, spunta la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra! Il francese verso la cessione? Tutti i dettagli
Juventus, spunta il nome di Daniel Maldini per l'attacco; Juve, anche Daniel Maldini nei radar dei bianconeri per il mercato di gennaio; Mercato, clamoroso ritorno in bianconero: la conferma di Romano e Moretto!.
Per Maldini spunta anche l’ipotesi Juventus - Su di lui Lazio e Juventus, che valutano il trequartista come rinforzo per gennaio. calcioatalanta.it
Juventus, l'agente di Cambiaso: "Guardiola lo voleva al Manchester City, è un po' come Maldini" - L'agente del nazionale italiano della Juventus ha dichiarato a Stile TV nel corso della trasmissione 'Salite sulla giostra' condotta da ... calciomercato.com
Paolo Maldini et Zinedine Zidane Milan AC Juventus de Turin - facebook.com facebook
Serie A, 1957/58: Milan v Juventus (1:1) -- Giorgio Stivanello and Cesare Maldini -- San Siro, 20 October 1957. (Photo: Archivio Farabola) x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.