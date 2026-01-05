Make Venezuela grande again | Trump coi baffetti è presidente del Paese sudamericano nel video fatto con l’IA
Un video realizzato con l’intelligenza artificiale mostra Donald Trump con baffetti come nuovo presidente del Venezuela, in un contesto di tensione geopolitica. Dopo i recenti eventi che hanno coinvolto Caracas e il presidente Nicolas Maduro, questa creazione digitale offre uno spunto di riflessione sulla crescente diffusione di contenuti falsi e sulla loro influenza nell’attualità internazionale.
In un momento di grande tensione geopolitica, con gli Stati Uniti che hanno bombardato Caracas e arrestato il presidente Nicolas Maduro, c’è chi è riuscito a “ricavare” un breve spazio di leggerezza, inventandosi con l’ intelligenza artificiale un video in cui, baffetti e capelli neri, Donald Trump è il nuovo presidente del Venezuela. Il tycoon si rivolge ai nuovi concittadini, promettendo loro in un misto di inglese e spagnolo “let’s make Venezuela grande again”, e ovviamente ricorrendo alla sua famosa “drill, baby, drill”, dal momento che gli Usa si sono mossi per interessi economici legati al petrolio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Venezuela, Trump autorizza operazioni segrete della Cia nel Paese sudamericano
Leggi anche: Trump conferma la telefonata con Maduro. Per i media statunitensi ha fatto pressioni sul presidente del Venezuela per “abbandonare al più presto il Paese”
VENEZUELA LIBERA DAL DITTATORE. TRUMP, TORNA IL GRANDE OCCIDENTE; Maria Corina Machado: È l'ora della libertà, siamo pronti a prendere il potere. Ma Trump gela la Nobel per la pace; Trump afferma che Delcy Rodríguez governerà il Venezuela secondo le condizioni degli Stati Uniti; Il MAGA reagisce all’attacco degli Stati Uniti al Venezuela.
“Make Venezuela great again:” AI-generated Trump video goes viral - generated video portrays Donald Trump calling himself the new president of Venezuela after the US abducted the country’s leader, Nicolás Maduro. cybernews.com
La "estrazione di ricchezza" verso gli Stati Uniti è una conseguenza della "produzione di ricchezza" in Venezuela. Un confronto con l'andamento del pil pro capite venezuelano rende l'idea del disastro che è stato il Socialismo del XXI secolo di Chávez e x.com
Marco Pellegrini. . LA VERITÀ DI SANDERS Il senatore Bernie #Sanders, eletto, da indipendente, nello Stato del #Vermont, spiega le violazioni commesse da quel pazzo di #Trump in #Venezuela. Non credo vedrete queste immagini sulla #TV #italiana dove, - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.