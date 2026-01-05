Un video realizzato con l’intelligenza artificiale mostra Donald Trump con baffetti come nuovo presidente del Venezuela, in un contesto di tensione geopolitica. Dopo i recenti eventi che hanno coinvolto Caracas e il presidente Nicolas Maduro, questa creazione digitale offre uno spunto di riflessione sulla crescente diffusione di contenuti falsi e sulla loro influenza nell’attualità internazionale.

In un momento di grande tensione geopolitica, con gli Stati Uniti che hanno bombardato Caracas e arrestato il presidente Nicolas Maduro, c’è chi è riuscito a “ricavare” un breve spazio di leggerezza, inventandosi con l’ intelligenza artificiale un video in cui, baffetti e capelli neri, Donald Trump è il nuovo presidente del Venezuela. Il tycoon si rivolge ai nuovi concittadini, promettendo loro in un misto di inglese e spagnolo “let’s make Venezuela grande again”, e ovviamente ricorrendo alla sua famosa “drill, baby, drill”, dal momento che gli Usa si sono mossi per interessi economici legati al petrolio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Make Venezuela grande again”: Trump (coi baffetti) è presidente del Paese sudamericano nel video fatto con l’IA

