Maglioni oversize i modelli must-have per l’inverno e come abbinarli

I maglioni oversize sono un classico intramontabile per l’inverno, combinando comfort e stile. Originariamente noti come maxipull negli anni ’80, oggi rappresentano un must-have versatile. Ideali per mantenere il calore e creare look pratici e raffinatI, si adattano facilmente a diversi outfit. Scopri come scegliere e abbinare i modelli più adatti alle tue esigenze, per un inverno all’insegna di semplicità ed eleganza.

Un tempo, negli anni '80, si chiamavano al massimo maxipull. Erano quelli che oggi prendono il nome di maglioni oversize e rispondono a due esigenze: da un lato il bisogno di tenere il corpo al caldo in inverno, dall'altro quello di aderire ai dettami della moda pur restando se stesse. Questo è vero a tutte le età, ma lo è in particolare per le donne over 50, che hanno fatto dei propri outfit una cifra stilistica per esprimere la propria personalità. Per scollatura. Per poter essere caldi e belli, i maglioni oversize sono per la maggior parte coprenti in corrispondenza della scollatura: girocollo, pistagna o dolcevita, anche il collo viene in varia misura più o meno coperti.

