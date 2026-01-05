Mafia tentato omicidio a Paternò | scattano 5 arresti nel catanese

Nella provincia di Catania, nelle prime ore del 5 gennaio 2026, i Carabinieri hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di cinque persone nell’ambito di un’indagine su un tentato omicidio a Paternò. L’intervento, effettuato all’alba, fa parte di un’attività volta a contrastare la criminalità organizzata nella zona. Maggiori dettagli sull’operazione e le accuse sono disponibili nelle prossime notizie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz all’alba nel territorio etneo. Maxi operazione dei Carabinieri a Catania nelle prime ore del mattino del 5 gennaio 2026. Oltre cinquanta militari del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a cinque misure cautelari in carcere nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti nel tentato omicidio di un giovane originario di Paternò. Le accuse e il provvedimento giudiziario. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. I cinque indagati sono accusati, in concorso, dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi, con l’aggravante del metodo mafioso, restando ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mafia, tentato omicidio a Paternò: scattano 5 arresti nel catanese Leggi anche: Spedizione punitiva a Paternò, 5 arresti per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso Leggi anche: Paternò, arrestato un uomo per tentato omicidio durante una lite in piazza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mafia, tentato omicidio a Paternò: 5 arresti della DDA - Sono ritenuti responsabili, in concorso, di “tentato omicidio” e “detenzione e porto abusivo di armi”. livesicilia.it Mafia, tentato omicidio per vendicare il figlio ferito: alba di arresti nel territorio di Paternò - Un ferimento avvenuto ad agosto e una ritorsione consumata a ottobre 2025: è questo il retroscena dlel'operazione che questa mattina ha fatto scattare le manette attorno ai polsi di cinque persone ... lasicilia.it

Catania: tentato omicidio e porto abusivo armi, cinque misure cautelari - Cinque soggetti ritenuti responsabili di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. meridionews.it

GUERRA DI MAFIA A FOGGIA il pg chiede sconti di pena: 10 anni a Sinesi e 9 a Ragno per il tentato omicidio di Lanza - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.