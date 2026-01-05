mafia e pista nera i buchi della puntata di report

«La Procura di Caltanissetta ha fatto ricorso in Cassazione contro il Gip che non vuole archiviare la “pista nera” sulle stragi del 1992, il Palazzaccio probabilmente darà ragione a Salvatore De Luca». Una fonte giudiziaria conferma le indiscrezioni di Report e lo scontro tra pm e giudici sulla famigerata «pista nera» che Sigfrido Ranucci (nella foto) si ostina a voler percorrere da qualche anno attraverso il suo «mafiologo» Paolo Mondani, forte della decisione della gip di Caltanissetta Grazia Luparello che, lo scorso 19 dicembre, ha rigettato per la seconda volta, la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sui mandanti esterni delle stragi di Capaci e Via d’Amelio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

