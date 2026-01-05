Maduro | io innocente e ancora Presidente

Nicolas Maduro, ancora presidente, si presenta in tribunale a New York, dichiarandosi innocente. Vestito con una camicia blu navy e la tuta arancione del carcere, si rivolge al giudice Alvin Hellerstein in spagnolo. La sua presenza si inserisce in un contesto legale complesso, che coinvolge questioni di responsabilità e status politico. La vicenda evidenzia le tensioni tra l’autorità giudiziaria internazionale e la figura del leader venezuelano.

18.40 Camicia blu navy a maniche corte sopra la tuta arancione del carcere,catene ai piedi,Nicolas Maduro si identifica nell'aula del tribunale di New York al giudice Alvin Hellerstein in spagnolo. Conferma di essere Maduro e di essere ancora il presidente del Venezuela. Dice di essere stato rapito: "Sono stato catturato nella mia casa a Caracas. Sono innocente" aggiunge e si dichiara "non colpevole". L'udienza si è conclusa.Il giudice ha fissato il prossimo appuntamento il 17 marzo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

