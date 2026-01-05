Maduro | innocentesono ancora presidente
Nicolas Maduro ha dichiarato di essere innocente e di mantenere il suo ruolo di presidente. Durante un'udienza presso un tribunale di New York, indossava una camicia blu navy a maniche corte sopra una tuta arancione. Maduro si è rivolto al giudice Alvin Hellerstein in spagnolo, ribadendo la propria posizione in un contesto giudiziario internazionale.
18.40 Camicia blu navy a maniche corte sopra la tuta arancione del carcere, Nicolas Maduro si identifica nell'aula del tribunale di New York al giudice Alvin Hellerstein in spagnolo. Cconferma di essere Maduro e di essere ancora il presidente del Venezuela. Dice di essere stato rapito: "Sono stato catturato nella mia casa a Caracas. Sono innocente" aggiunge e si dichiara "non colpevole". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
