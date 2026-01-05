Maduro trasportato in tribunale a New York | ecco il corteo blindato

Il trasferimento di Nicolas Maduro in tribunale a New York rappresenta un momento di rilievo nel contesto diplomatico e giudiziario. Dopo la cattura a Caracas in un’operazione militare degli Stati Uniti, il presidente venezuelano si è presentato sotto scorta nel procedimento giudiziario. Le immagini mostrano un corteo blindato, simbolo delle tensioni internazionali legate a questa vicenda.

Nel video le immagini del primo trasferimento del presidente venezuelano Nicolas Maduro verso il tribunale di New York, pochi giorni dopo essere stato catturato a Caracas in un'operazione militare a sorpresa degli Stati Uniti. Maduro, 63 anni, è stato ammanettato e accompagnato da diversi agenti delle forze dell'ordine pesantemente armati. E' stato trasportato in elicottero a New York, dove è stato caricato su un'auto blindata (fonte Ansa Video).

Processo a Maduro a New York: dettagli e implicazioni legali - Secondo l’atto di accusa, Maduro è accusato di aver abusato della sua posizione per facilitare un vasto traffico di cocaina verso gli Stati Uniti, con l’obiettivo di arricchire non solo se stesso, ma ... notizie.it

Maduro a New York per la prima udienza - L'ex presidente venezuelano Maduro e sua moglie sono stati scortati da agenti armati fuori dal centro di detenzione di Brooklyn e condotti a un elicottero che è atterrato a Governors Island. rainews.it

la Repubblica. . L'aereo che ha trasportato Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flores, è atterrato nella serata di ieri (3 gennaio) alla base della Guardia Nazionale Aerea Stewart a Newburgh, New York. Maduro è stato scortato fuori dall'aereo circondato da agen - facebook.com facebook

Secondo quanto appena dichiarato da Trump in un'intervista a @FoxNews, Maduro è stato condotto a bordo di una nave e sarà trasportato a New York. x.com

