Maduro trasportato in tribunale a New York | ecco il corteo blindato

Il trasferimento di Nicolas Maduro in tribunale a New York rappresenta un momento di rilievo nel contesto diplomatico e giudiziario. Dopo la cattura a Caracas in un’operazione militare degli Stati Uniti, il presidente venezuelano si è presentato sotto scorta nel procedimento giudiziario. Le immagini mostrano un corteo blindato, simbolo delle tensioni internazionali legate a questa vicenda.

Nel video le immagini del primo trasferimento del presidente venezuelano Nicolas Maduro verso il tribunale di New York, pochi giorni dopo essere stato catturato a Caracas in un’operazione militare a sorpresa degli Stati Uniti. Maduro, 63 anni, è stato ammanettato e accompagnato da diversi agenti delle forze dell’ordine pesantemente armati. E’ stato trasportato in elicottero a New York, dove è stato caricato su un’auto blindata (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

