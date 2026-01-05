Maduro trasferito in elicottero con la moglie in tribunale a New York

Nicolas Maduro, ex presidente del Venezuela, si è presentato lunedì in un tribunale di New York per affrontare accuse di narco-terrorismo. Il trasferimento, avvenuto con un'elicottero, segna una prima apparizione pubblica nell'ambito di un procedimento legale avviato dagli Stati Uniti. La vicenda evidenzia le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti e le questioni legali che coinvolgono l'ex leader.

Il deposto presidente venezuelano Nicolas Maduro fa la sua prima apparizione lunedì in un tribunale americano per le accuse di narco-terrorismo che l’amministrazione Trump ha utilizzato per giustificare la sua cattura e il suo trasporto a New York. Maduro e sua moglie sono stati trasferiti tramite furgone ed elicottero alla corte federale di Manhattan, dove dovrebbero comparire a mezzogiorno (ora locale) davanti a un giudice per un procedimento legale breve, ma necessario, che probabilmente darà il via a una lunga battaglia legale sulla possibilità di processarlo negli Stati Uniti. La coppia è stata portata da una prigione di Brooklyn a un tribunale di Manhattan. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maduro trasferito in elicottero con la moglie in tribunale a New York Leggi anche: Maduro trasferito dal carcere al Tribunale di New York: alle 18 la prima udienza per narcotraffico Leggi anche: Maduro e moglie incriminati a New York Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; ; Maduro in tribunale, via al processo. Trump non si ferma al Venezuela: le nuove minacce, news di oggi; Venezuela. Maduro è arrivato a New York e si trova in carcere a Brooklyn. La Cina ne chiede il rilascio. Maduro trasferito in elicottero con la moglie in tribunale a New York - (LaPresse) Il deposto presidente venezuelano Nicolas Maduro fa la sua prima apparizione lunedì in un tribunale americano per le accuse ... msn.com

Manhattan, Maduro trasferito dal carcere al tribunale - diretta - Il leader venezuelano Nicolas Maduro è arrivato nel tribunale Daniel Patrick di Manhattan, trasportato su un blindato dopo essere atterrato a bordo di un elicottero che lo aveva trasferito dal carcere ... repubblica.it

Maduro e la moglie in tribunale a Manhattan, sono accusati di narcoterrorismo - L’ex presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie Cilia Flores, sono arrivati al Tribunale di Manhattan. msn.com

New York, Maduro trasferito in elicottero al tribunale di Manhattan

Maduro trasferito in tribunale, riunione del Consiglio Onu, Meloni sente Machado | Le ultime notizie sul Venezuela x.com

la Repubblica. . Il leader venezuelano Nicolas Maduro è stato trasferito, a bordo di un elicottero, verso il tribunale federale di Manhattan dove dovrà rispondere delle accuse di possesso di droga e armi. Maduro è sceso dall'elicottero ammanettato, indossando - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.