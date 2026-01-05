Maduro trasferito dal carcere al Tribunale di New York | alle 18 la prima udienza per narcotraffico
Maduro è stato trasferito dal carcere al Tribunale di New York, dove alle 18 si terrà la prima udienza per accuse di narcotraffico. Dal Venezuela arriva la prima richiesta di scarcerazione del presidente. Nel frattempo, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato misure urgenti per gestire la crisi nel paese. Questa vicenda segna un passo importante nello sviluppo del caso giudiziario e delle dinamiche politiche venezuelane.
Dal Venezuela arriva la prima richiesta di scarcerazione di Maduro. Nel corso della sua prima riunione di gabinetto, la presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha annunciato misure urgenti per affrontare la crisi nel suo Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
