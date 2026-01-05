Maduro trasferito dal carcere al Tribunale di New York | alle 18 la prima udienza per narcotraffico

Maduro è stato trasferito dal carcere al Tribunale di New York, dove alle 18 si terrà la prima udienza per accuse di narcotraffico. Dal Venezuela arriva la prima richiesta di scarcerazione del presidente. Nel frattempo, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato misure urgenti per gestire la crisi nel paese. Questa vicenda segna un passo importante nello sviluppo del caso giudiziario e delle dinamiche politiche venezuelane.

Venezuela, Maduro trasferito dal carcere al tribunale .Rodriguez a Usa: 'Lavoriamo insieme' - La presidente ad interim venezuelana presiede la sua prima riunione di gabinetto e risponde al presidente Usa. ansa.it

Venezuela Maduro trasferito dal carcere al tribunale - Nicolas Maduro ha lasciato il centro di detenzione Metropolitan Detention Center di Brooklyn per essere portato a bordo di auto blindate in tribunale, dove dovrebbe comparire più tardi presso la corte ... bluewin.ch

E' bastato un attacco a strutture militari venezuelane e neanche una notte per consentire agli USA di rapire il presidente Venezuelano Maduro, che ora è stato trasferito in una località sconosciuta. Gli statunitensi portano a termine un'operazione militare rapidis - facebook.com facebook

Maduro trasferito a Brooklyn dopo l'operazione in Venezuela con 40 vittime. Trump annuncia un governo di transizione USA. #venezuela #maduro #brooklyn #trump #politica #notizie x.com

