Maduro trasferito con l’elicottero al tribunale di Manhattan | il video
Il video mostra il trasferimento di Nicolás Maduro, leader venezuelano, al tribunale di Manhattan. Ammanettato, è stato accompagnato dagli agenti federali americani a bordo di un elicottero, poi atterrato in un eliporto nelle vicinanze. La scena testimonia un momento significativo nel procedimento giudiziario a suo carico, attirando l’attenzione sull’evento e le sue implicazioni.
Le immagini del leader venezuelano Nicolas Maduro che, ammanettato, viene scortato dagli agenti federali americano verso l’elicottero per poi atterrare in un eliporto vicino al tribunale di New York. Dopo l’atterraggio a Manhattan, è salito a bordo di un furgone per proseguire il suo viaggio verso il tribunale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
