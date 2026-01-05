Nicolás Maduro si è presentato oggi davanti a un giudice federale a New York, segnando la sua prima udienza dopo essere stato catturato in Venezuela durante un’operazione militare statunitense. Nel frattempo, in Venezuela è stata dichiarata una

Nicolás Maduro si è presentato oggi, lunedì 5 gennaio 2026, davanti a un giudice federale a New York per la prima udienza dopo la sua cattura in Venezuela durante un’operazione militare statunitense. L’ex presidente venezuelano (per Washington un leader “illegittimo”) ha respinto tutte le accuse. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Maduro si dichiara prigioniero di guerra, in Venezuela è "mobilitazione generale"

