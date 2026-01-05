Maduro scaricato dai suoi vertici | l’azione americana come messaggio chiaro che l’impero non è mai morto
Recenti sviluppi indicano un possibile allontanamento di Maduro dai vertici militari venezuelani, suggerendo una crescente frattura interna. L’azione statunitense invia un messaggio chiaro sulla persistenza dell’influenza estera e sulla vulnerabilità delle leadership locali. Questa dinamica solleva interrogativi sulle future evoluzioni politiche e sulla stabilità del regime venezuelano, evidenziando come l’ombra dell’impero continui a influenzare gli equilibri regionali.
L’ipotesi che una parte dell’apparato militare venezuelano abbia identificato Maduro come elemento sacrificabile prende sempre più strada nell’analisi dell’operazione militare. NEW YORK – Attenzione ai naviganti del diritto internazionale: in Italia non si parla d’altro. Oltreoceano, invece,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Maduro scaricato dai suoi vertici: l'azione americana come messaggio chiaro che l'impero non è mai morto.
Venezuela, di cosa sono accusati dagli Usa Maduro e sua moglie - La giustizia statunitense ha incriminato il presidente e i vertici del regime venezuelano, inclusa la moglie Cilia Flores, per narco- tg24.sky.it
Dopo che Donald Trump ha scaricato la Nobel Machado come possibile guida per il Venezuela, arriva l'attacco del Segretario di Stato Usa contro la vice di Maduro. Intanto il ministro della Difesa venezuelano allontana le voci su una possibile rivolta dell'eserc - facebook.com facebook
Maduro, ex autista senza carisma, ha tentato in ogni modo di sostituire Chavez. Ha invece creato un sistema mafioso e corrotto che alla fine lo ha scaricato x.com
