Maduro scaricato dai suoi vertici | l’azione americana come messaggio chiaro che l’impero non è mai morto

Recenti sviluppi indicano un possibile allontanamento di Maduro dai vertici militari venezuelani, suggerendo una crescente frattura interna. L’azione statunitense invia un messaggio chiaro sulla persistenza dell’influenza estera e sulla vulnerabilità delle leadership locali. Questa dinamica solleva interrogativi sulle future evoluzioni politiche e sulla stabilità del regime venezuelano, evidenziando come l’ombra dell’impero continui a influenzare gli equilibri regionali.

L’ipotesi che una parte dell’apparato militare venezuelano abbia identificato Maduro come elemento sacrificabile prende sempre più strada nell’analisi dell’operazione militare. NEW YORK – Attenzione ai naviganti del diritto internazionale: in Italia non si parla d’altro. Oltreoceano, invece,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

