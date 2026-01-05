Maduro scaricato dai suoi vertici | l’azione americana come messaggio chiaro che l’impero non è mai morto
Recenti sviluppi in Venezuela suggeriscono una possibile perdita di supporto all’interno dell’apparato militare nei confronti di Maduro. L’azione degli Stati Uniti invia un messaggio chiaro: l’impero non è mai stato debole e continua a influenzare gli equilibri politici nella regione. Questa dinamica evidenzia le tensioni interne e il ruolo strategico delle potenze esterne nel contesto venezuelano.
L’ipotesi che una parte dell’apparato militare venezuelano abbia identificato Maduro come elemento sacrificabile prende sempre più strada nell’analisi dell’operazione. NEW YORK – Attenzione ai naviganti del diritto internazionale: in Italia non si parla d’altro. Oltreoceano, invece, il rumore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In virtù di questi quattro Ordini Esecutivi, emessi da Trump in tempi non sospetti tra il 2017 e il 2020, e’ stato possibile l’operazione in Venezuela con la facile cattura di Maduro, scaricato dai suoi stessi militari che si sono finalmente schierati contro il narcotraffi - facebook.com facebook
