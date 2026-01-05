Maduro sarà difeso dallo stesso avvocato di Assange | fu lui a trattare per l’accordo tra gli Usa e il fondatore di Wikileaks
Nicolàs Maduro si presenta in tribunale a New York per affrontare accuse di narco-terrorismo. A difenderlo sarà lo stesso avvocato che ha negoziato l’accordo tra gli Stati Uniti e Julian Assange, evidenziando l’importanza di un’assistenza legale qualificata in un procedimento complesso e delicato.
Nicolàs Maduro avrà bisogno di un buon avvocato per rispondere alle accuse di narco-terrorismo per le quali è comparso di fronte a un tribunale di New York. Le prove contro di lui, secondo quanto trapela da indiscrezioni di stampa, sono solide e molte sono legate alla testimonianza dell’ex capo dell’intelligence militare venezuelana, Hugo Armando Carvajal Barrios, da lui stesso cacciato con l’accusa di tradimento. Così il deposto presidente venezuelano si è affidato a un avvocato che è riuscito a raggiungere in passato un accordo che sembrava impossibile: quello tra il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, e lo Stato americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
