La recente cattura di Maduro, spesso descritto come un “meme vivente” in Venezuela, ha suscitato un’intera ondata di meme sui social. Donald Trump, noto per il suo uso frequente di meme, ha contribuito a questa diffusione. Questo fenomeno riflette come l’immagine pubblica di leader politici possa essere influenzata e reinterpretata attraverso i mezzi digitali, creando un ponte tra comunicazione politica e cultura pop.

La cattura di Maduro, che in patria è stato spesso definito un “meme vivente", da parte di Donald Trump, che è sicuramente il capo di Stato che più ne fa uso sui social, non poteva che generare un profluvio di esilaranti, ma anche serissimi, se non inquietanti, meme. Si va da quelli postati dalla Casa Bianca, dallo stesso presidente americano e dal suo entourage, fino a quelli prodotti a vagonate dai comuni utenti di X, Instagram, Facebook, in particolare dai venezuelani che hanno provato sulla loro pelle gli effetti di 25 anni (tra Chavez e Maduro) di dittatura socialista. La Casa Bianca ha esordito con un’immagine in bianco e nero di Trump che incede con passo deciso e sguardo duro, e la scritta a caratteri cubitali FAFO. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maduro, "rispondi per favore": valanga di meme dopo la cattura

Leggi anche: Raffica di meme dopo cattura Maduro: “Con gli Usa non si scherza”

Leggi anche: Cosa succederà in Venezuela dopo la cattura di Maduro?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'operazione di cattura di Maduro e della moglie in Venezuela da parte degli USA sarebbe stata possibile anche grazie all'utilizzo di un particolare drone, l'RQ-170 Sentinel. - facebook.com facebook

Neanche il tempo di superare la vicenda Venezuela e Maduro che ci si ritrova ad affrontare, nuovamente, la questione Groenlandia. E tutto si sviluppa sulle piattaforme digitali. Come avrete certamente visto, Katie Miller, moglie del vice capo di gabinetto Steph x.com