Nicolás Maduro, presidente venezuelano, ha partecipato alla sua prima udienza in tribunale federale a Manhattan, affermando di essere innocente e di essere il legittimo presidente. Difeso dallo stesso avvocato di Julian Assange, Maduro ha dichiarato la propria posizione davanti al giudice Alvin Hellerstein, segnando un momento importante nel procedimento giudiziario che lo riguarda.

Il dittatore rosso Nicolàs Maduro è comparso in tribunale federale di Manhattan davanti al giudice Alvin Hellerstein. “Sono io il presidente, sono un uomo perbene”, sono state le sue prime parole. Intanto il presidente americano Donald Trump ha ribadito alla leader ad interim del Paese, Dercy Rodriguez, che gli Usa sono fermamente al comando della situazione in Venezuela. “Sono innocente, non sono colpevole. Sono un uomo perbene”. Il dittatore di Caracas si dichiara non colpevole nella prima udienza del processo a suo carico a New York. Quando il giudice Alvin K. Hellerstein gli ha chiesto di dichiarare le proprie generalità, L’imputato si è definito presidente del Venezuela e ha dichiarato di essere stato “rapito”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maduro, prima udienza in tribunale: "Sono io il presidente, sono innocente". Difeso dallo stesso avvocato di Assange

