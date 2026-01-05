Maduro prima udienza in tribunale | Sono io il presidente sono innocente Difeso dallo stesso avvocato di Assange
Nicolás Maduro, presidente venezuelano, ha partecipato alla sua prima udienza in tribunale federale a Manhattan, affermando di essere innocente e di essere il legittimo presidente. Difeso dallo stesso avvocato di Julian Assange, Maduro ha dichiarato la propria posizione davanti al giudice Alvin Hellerstein, segnando un momento importante nel procedimento giudiziario che lo riguarda.
Il dittatore rosso Nicolàs Maduro è comparso in tribunale federale di Manhattan davanti al giudice Alvin Hellerstein. “Sono io il presidente, sono un uomo perbene”, sono state le sue prime parole. Intanto il presidente americano Donald Trump ha ribadito alla leader ad interim del Paese, Dercy Rodriguez, che gli Usa sono fermamente al comando della situazione in Venezuela. “Sono innocente, non sono colpevole. Sono un uomo perbene”. Il dittatore di Caracas si dichiara non colpevole nella prima udienza del processo a suo carico a New York. Quando il giudice Alvin K. Hellerstein gli ha chiesto di dichiarare le proprie generalità, L’imputato si è definito presidente del Venezuela e ha dichiarato di essere stato “rapito”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Maduro difeso dallo stesso avvocato di Assange: fu lui a trattare per l’accordo tra gli Usa e il fondatore di Wikileaks
Leggi anche: Maduro sarà difeso dallo stesso avvocato di Assange: fu lui a trattare per l’accordo tra gli Usa e il fondatore di Wikileaks
Cosa succede quando Maduro arriva nel tribunale di New York; Maduro in viaggio verso il tribunale di New York per la prima udienza; Maduro in tribunale, via al processo. Trump non si ferma al Venezuela: le nuove minacce, news di oggi; La strategia di Trump per processare Maduro: così il “modello Noriega” sfida il diritto….
Prima udienza per Maduro: "Sono qui rapito, sono innocente". Ma il giudice lo interrompe - "Sono il presidente della Repubblica del Venezuela. msn.com
Maduro scortato dal carcere di Brooklyn al tribunale di Manhattan: "Sono innocente" - Maduro al tribunale di Manhattan: trasferito dal carcere di Brooklyn per la prima udienza davanti ai giudici federali, dove vengono letti i capi d’accusa a suo carico. notizie.it
***Venezuela: Maduro in tribunale a New York, 'sono innocente e un uomo perbene' - Con la moglie alla prima udienza dopo la cattura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com
Nicolas Maduro è entrato in aula per la sua prima apparizione davanti alla giustizia americana al tribunale di New York. Maduro indossa delle cuffiette probabilmente per la traduzione. L'ex leader del Venezuela non parla infatti inglese, lo riporta Cnn. In tribu - facebook.com facebook
Wall Street avanza, Dow Jones per la prima volta sopra i 49.000 punti. Le big del petrolio decollano con Maduro e il greggio venezuelano. Il rame prosegue la sua corsa e tocca record a 13 mila dollari. #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.