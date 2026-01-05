Maduro nel carcere ‘barbarico’ di New York come El Chapo | luci accese h24 e una doccia ogni 3 giorni tra violenze vermi e lockdown d’emergenza

Da quotidiano.net 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolas Maduro, ex presidente venezuelano, è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Brooklyn a New York, dopo la sua cattura avvenuta lo scorso sabato. Il centro detentivo, noto per le condizioni dure e il regime di isolamento, presenta luci accese 24 ore su 24, poche docce e presenza di infestazioni, in un contesto di violenze e lockdown d’emergenza. La situazione evidenzia le difficoltà e le criticità delle strutture penitenziarie statunitensi.

New York, 5 gennaio 2026 – Dopo lo sbalorditivo blitz di sabato mattina che ha portato alla sua cattura, l'ex leader venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati trasferiti al Metropolitan Detention Center di New York, nel quartiere di Brooklyn. Si tratta dell'unica struttura federale rimasta in città dopo la chiusura del famigerato carcere di Manhattan nel 2021, un luogo che, come ricorda Axios, ha ospitato detenuti celebri come Ghislaine Maxwell, 'El Chapo' Guzmán e Sam Bankman-Fried, ma che oggi è descritto come una "tragedia in corso" del sistema carcerario statunitense. (150712) MEXICO CITY, JULY 12, 2015 () PICTURE TAKEN ON FEB. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

maduro nel carcere 8216barbarico8217 di new york come el chapo luci accese h24 e una doccia ogni 3 giorni tra violenze vermi e lockdown d8217emergenza

© Quotidiano.net - Maduro nel carcere ‘barbarico’ di New York (come El Chapo): luci accese h24 e una doccia ogni 3 giorni tra violenze, vermi e lockdown d’emergenza

Leggi anche: Maduro è nel carcere di Brooklyn, lo stesso di El Chapo, Puff Daddy e Mangione. Ultime notizie sul Venezuela, ira della Cina contro gli Usa

Leggi anche: Nicolas Maduro in carcere con El Chapo, Luigi Mangione e Ghislaine Maxwell. Per lui iniziale isolamento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

maduro carcere 8216barbarico8217 newMaduro nel carcere ‘barbarico’ di New York (come El Chapo): luci accese h24 e una doccia ogni 3 giorni tra violenze, vermi e lockdown d’emergenza - Il Metropolitan Detention Center di Brooklyn è uno dei peggiori penitenziari degli Stati Uniti: l’ex presidente del Venezuela Nicolas Maduro rinchiuso in una cella singola e guardato a vista. quotidiano.net

maduro carcere 8216barbarico8217 newIl caudillo fra i topi nella 'Guantanamo di New York' - E' il peggiore carcere federale degli Stati Uniti, conosciuto anche come la 'Guantanamo di New York'. ansa.it

maduro carcere 8216barbarico8217 newMaduro a New York, il trasferimento in carcere con l'elicottero - Nella serata di ieri l'aereo che ha trasportato Nicolas Maduro e' atterrato in una base militare di New York. notizie.tiscali.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.