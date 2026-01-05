Maduro nel carcere ‘barbarico’ di New York come El Chapo | luci accese h24 e una doccia ogni 3 giorni tra violenze vermi e lockdown d’emergenza

Nicolas Maduro, ex presidente venezuelano, è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Brooklyn a New York, dopo la sua cattura avvenuta lo scorso sabato. Il centro detentivo, noto per le condizioni dure e il regime di isolamento, presenta luci accese 24 ore su 24, poche docce e presenza di infestazioni, in un contesto di violenze e lockdown d’emergenza. La situazione evidenzia le difficoltà e le criticità delle strutture penitenziarie statunitensi.

New York, 5 gennaio 2026 – Dopo lo sbalorditivo blitz di sabato mattina che ha portato alla sua cattura, l'ex leader venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati trasferiti al Metropolitan Detention Center di New York, nel quartiere di Brooklyn. Si tratta dell'unica struttura federale rimasta in città dopo la chiusura del famigerato carcere di Manhattan nel 2021, un luogo che, come ricorda Axios, ha ospitato detenuti celebri come Ghislaine Maxwell, 'El Chapo' Guzmán e Sam Bankman-Fried, ma che oggi è descritto come una "tragedia in corso" del sistema carcerario statunitense.

