Maduro lo difende l' avvocato di Assange | cosa trapela dal tribunale
Al tribunale di New York emergono nuovi dettagli sulla difesa di Nicolas Maduro e Cilia Flores, coinvolti nel procedimento legale in corso. Entrambi, attualmente in attesa di processo, hanno nominato i loro avvocati, mentre si delineano i primi elementi sulla strategia difensiva. La vicenda, che coinvolge anche Julian Assange, si inserisce in un contesto giudiziario complesso, caratterizzato da numerosi aspetti legali e diplomatici ancora da approfondire.
Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, catturati in Venezuela dalle forze statunitensi, e in attesa di processo a New York, hanno scelto i loro legali. L'ex presidente venezuelano sarà seguito da Barry Pollack, un avvocato di Washington che di recente ha negoziato l'accordo che ha portato al rilascio di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. La moglie, invece, sarà difesa da Mark Donnelly, un legale del Texas nonché ex procuratore del Dipartimento di Giustizia. Lo riporta la Cnn citando i documenti pubblicati dal tribunale. Intanto, gli Stati Uniti hanno spiegato all'Onu che "non stiamo occupando un Paese: si è trattato di un'operazione di polizia ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
