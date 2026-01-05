Nicolás Maduro si è presentato in tribunale a Manhattan, dichiarandosi

A due giorni dalla cattura, Nicolàs Maduro è comparso in tribunale federale di Manhattan davanti al giudice Alvin Hellerstein. "Sono io il presidente, sono un uomo perbene", ha detto. Intanto il presidente americano Donald Trump ha ribadito alla leader ad interim del Paese, Dercy Rodriguez, che gli Usa sono fermamente al comando della situazione in Venezuela. Ha anche alluso alla possibilità di azioni simili a quella effettuata a Caracas anche in Messico - "Bisogna fare qualcosa" - e in Colombia - "Governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti. Non lo farà per molto tempo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maduro in tribunale: "Sono un uomo perbene". Trump: "In Venezuela siamo noi al comando". E minaccia azioni in Colombia e Messico

Leggi anche: Maduro in tribunale: iniziata l'udienza. Trump: "In Venezuela siamo noi al comando". E minaccia azioni in Colombia e Messico

Leggi anche: Trump: "In Venezuela siamo noi al comando". E minaccia azioni in Colombia e Messico

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Venezuela. L’arresto di Maduro dopo l’intervento Usa: incognite sulla transizione e appello della Chiesa alla calma; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela; La strategia di Trump per processare Maduro: così il “modello Noriega” sfida il diritto….

Maduro in aula nel tribunale di New York: «Sono io il presidente, sono innocente» - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un secondo attacco al Venezuela se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. ilmessaggero.it