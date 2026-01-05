Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, recentemente deposto, si è presentato davanti alla giustizia americana dichiarandosi innocente. Durante l'udienza, ha affermato di essere ancora il legittimo presidente, accusando di rapimento le autorità coinvolte. Anche sua moglie, Cilia Flores, ha confermato la propria innocenza. Questa prima comparizione rappresenta un passo importante nel contenzioso legale tra Maduro e le istituzioni statunitensi.

Il presidente venezuelano deposto dagli Stati Uniti ha fatto la sua prima apparizione dinanzi alla giustizia americana, sede in cui si è pronunciato innocente così come sua moglie Cilia Flores. La prossima udienze è fissata per il 17 marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maduro in tribunale: “Sono innocente. Il presidente sono ancora io, mi hanno rapito”

Leggi anche: Maduro in tribunale a New York: "Sono innocente. Rapito e catturato nella mia casa a Caracas"

Leggi anche: Maduro in tribunale a New York: “Io ancora presidente, sono un prigioniero di guerra”. Prossima udienza il 17 marzo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maduro in tribunale a New York: «Sono ancora il presidente del Venezuela, sono innocente e sono un prigioniero di guerra»; Maduro nell’aula del tribunale a New York con i piedi incatenati: “Io prigioniero di guerra, sono innocente. Sono ancora il presidente del Venezuela”. E’ difeso dall’avvocato di Assange; Maduro parla in spagnolo, 'sono io il presidente, sono innocente'; Borse, il blitz di Trump innesca nuovi record: Dow Jones sopra 49mila pt. Milano chiude a +1%.

Maduro in tribunale a New York: “Io ancora presidente, sono un prigioniero di guerra”. Prossima udienza il 17 marzo - Il leader venezuelano e la moglie respingono le accuse di narcoterrorismo e traffico di cocaina. ilfattoquotidiano.it