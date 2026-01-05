Maduro in tribunale | Sono innocente Il presidente sono ancora io mi hanno rapito
Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, recentemente deposto, si è presentato davanti alla giustizia americana dichiarandosi innocente. Durante l'udienza, ha affermato di essere ancora il legittimo presidente, accusando di rapimento le autorità coinvolte. Anche sua moglie, Cilia Flores, ha confermato la propria innocenza. Questa prima comparizione rappresenta un passo importante nel contenzioso legale tra Maduro e le istituzioni statunitensi.
Il presidente venezuelano deposto dagli Stati Uniti ha fatto la sua prima apparizione dinanzi alla giustizia americana, sede in cui si è pronunciato innocente così come sua moglie Cilia Flores. La prossima udienze è fissata per il 17 marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Maduro in tribunale a New York: "Sono innocente. Rapito e catturato nella mia casa a Caracas"
Leggi anche: Maduro in tribunale a New York: “Io ancora presidente, sono un prigioniero di guerra”. Prossima udienza il 17 marzo
Maduro in tribunale a New York: «Sono ancora il presidente del Venezuela, sono innocente e sono un prigioniero di guerra»; Maduro nell’aula del tribunale a New York con i piedi incatenati: “Io prigioniero di guerra, sono innocente. Sono ancora il presidente del Venezuela”. E’ difeso dall’avvocato di Assange; Maduro parla in spagnolo, 'sono io il presidente, sono innocente'; Borse, il blitz di Trump innesca nuovi record: Dow Jones sopra 49mila pt. Milano chiude a +1%.
Maduro in tribunale a New York: “Io ancora presidente, sono un prigioniero di guerra”. Prossima udienza il 17 marzo - Il leader venezuelano e la moglie respingono le accuse di narcoterrorismo e traffico di cocaina. ilfattoquotidiano.it
Maduro in aula nel tribunale di New York: «Sono io il presidente, sono innocente». Il caudillo parla in spagnolo - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un secondo attacco al Venezuela se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. ilmessaggero.it
Maduro scortato dal carcere di Brooklyn al tribunale di Manhattan: "Sono innocente" - Maduro al tribunale di Manhattan: trasferito dal carcere di Brooklyn per la prima udienza davanti ai giudici federali, dove vengono letti i capi d’accusa a suo carico. notizie.it
Nicolas Maduro è entrato in aula per la sua prima apparizione davanti alla giustizia americana al tribunale di New York. Maduro indossa delle cuffiette probabilmente per la traduzione. L'ex leader del Venezuela non parla infatti inglese, lo riporta Cnn. In tribu - facebook.com facebook
#Maduro al tribunale federale di Manhattan: “Sono stato rapito a casa mia”. Il #Venezuela mobilita le forze armate x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.