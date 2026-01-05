Maduro in tribunale | iniziata l' udienza Trump | In Venezuela siamo noi al comando E minaccia azioni in Colombia e Messico

Nicolás Maduro si presenta in tribunale a Manhattan, a due giorni dalla sua cattura. Durante l'udienza, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono al comando in Venezuela e ha minacciato interventi in Colombia e Messico. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione internazionale, mentre si attendono ulteriori sviluppi legali e politici.

A due giorni dalla cattura, Nicolàs Maduro è comparso in tribunale federale di Manhattan davanti al giudice Alvin Hellerstein. Intanto il presidente americano Donald Trump ha ribadito alla leader ad interim del Paese, Dercy Rodriguez, che gli Usa sono fermamente al comando della situazione in Venezuela. Ha anche alluso alla possibilità di azioni simili a quella effettuata a Caracas anche in Messico - "Bisogna fare qualcosa" - e in Colombia - "Governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti. Non lo farà per molto tempo". Oggi il Consiglio di Sicurezza Onu, Gutteres: "Non rispettato il diritto internazionale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Maduro a New York per la prima udienza - L'ex presidente venezuelano Maduro e sua moglie sono stati scortati da agenti armati fuori dal centro di detenzione di Brooklyn e condotti a un elicottero che è atterrato a Governors Island. rainews.it