Maduro in tribunale E saltano fuori gli affari di Hezbollah in Venezuela | armi droga e oro

Nicolas Maduro, recentemente trasferito in tribunale a Manhattan, affronta l’atto di accusa. Nel contesto emergono dettagli sugli stretti rapporti tra il regime venezuelano, l’Iran e Hezbollah, con ipotesi di traffici di armi, droga e oro. Questa vicenda mette in luce le connessioni internazionali e le attività illegali che coinvolgono il governo venezuelano, evidenziando le complessità di un caso che interessa la scena geopolitica e criminale.

Mentre il destituito presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato portato in elicottero dal carcere di Brooklyn al tribunale di Manhattan, dove nel pomeriggio verrà letto l'atto di accusa, si vengono a scoprire i numerosi intrecci tra il regime che guidava con l'Iran degli Ayatollah e i traffici con Hezbollah. L'intervento americano che ha portato alla cattura di Maduro, viene letto anche come un duro colpo all'asse che negli anni si era consolidato tra Caracas e Teheran. Negli anni, diverse analisi di think tank statunitensi, in particolare l'Atlantic Council e la Rand Corporation, identificavano il Venezuela come uno dei principali hub dell'emisfero occidentale per reti che intrecciano criminalità organizzata transnazionale, terrorismo e sostegno politico-statale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maduro in tribunale. E saltano fuori gli affari di Hezbollah in Venezuela: armi, droga e oro Leggi anche: "Sequestrato un numero spropositato di armi in provincia": gli affari della criminalità organizzata con la droga Leggi anche: Venezuela, ecco cosa rischia Maduro al tribunale federale di New York Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25. Cosa succede quando Maduro arriva nel tribunale di New York - La cattura del dittatore venezuelano potrebbe non essere legale, ma questo potrebbe non contare una volta che inizierà il processo. ilfoglio.it

Maduro arrivato al tribunale di Manhattan. L'appello di Rodríguez a Trump: “Lavoriamo per la pace” - facebook.com facebook

#Venezuela , #Maduro portato davanti al tribunale federale di Manhattan x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.