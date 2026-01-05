Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, si è presentato in tribunale a New York dichiarandosi innocente e ancora al comando. Accompagnato dalla moglie, con i piedi incatenati, ha affermato di essere un prigioniero di guerra e di mantenere la propria posizione. La prossima udienza è prevista per il 17 marzo. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e procedimenti legali internazionali.

“Sono il presidente del Venezuela, sono innocente e sono una persona perbene”. Nicolás Maduro è comparso in tribunale a Manhattan insieme alla moglie, con i piedi incatenati, una camicia blu sopra la classica tuta arancione da carcerato. Proprio come la primera dama, ha respinto le accuse di cospirazione per narcoterrorismo, possesso illegale di armi e cospirazione per importazione di cocaina mosse contro di lui: “ Sono un prigioniero di guerra “, ha detto in spagnolo lasciando l’aula di tribunale. Il deposto presidente venezuelano, assistito dall’avvocato Barry Pollack, lo stesso che ha trattato nell’accordo tra Stati Uniti e Julian Assange, si è rivolto al giudice 92enne Alvin Hellerstein confermando la sua identità e passando subito dopo a denunciare la presunta violazione dei propri diritti: “Sono il presidente del Venezuela, sono stato catturato nella mia casa a Caracas “, ha detto aggiungendo di non aver visto la sua incriminazione prima di apparire in tribunale, come prescrive la legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maduro in tribunale a New York: “Io ancora presidente, sono un prigioniero di guerra”. Prossima udienza il 17 marzo

