Maduro in gabbia ma è caos sul successore

In Venezuela, Maduro si trova in carcere, mentre si susseguono tensioni sul suo successore. L’esercito ha riconosciuto la figura di Rodriguez, alimentando le incertezze politiche nel paese. Nel frattempo, l’ex presidente Trump ha commentato la situazione, sottolineando che chiunque assuma il potere deve agire correttamente per evitare conseguenze negative. La crisi venezuelana continua a evolversi, coinvolgendo attori nazionali e internazionali in un quadro di instabilità crescente.

L’esercito venezuelano riconosce la Rodriguez. Trump: «Faccia ciò che è giusto o pagherà un prezzo alto». Sulla Groenlandia: «Ci serve per difesa». I seals avevano riprodotto in America la villa del tiranno per il blitz. Secondo la ricostruzione del New York Times, il cambio di scenario a Caracas non è stato il frutto di un’improvvisazione, ma l’esito di un lavoro preparato da settimane negli ambienti decisionali statunitensi. Già prima dell’epilogo militare, Washington aveva individuato nella vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez, e non in María Corina Machado, una figura ritenuta «gestibile» per una fase di transizione successiva all’uscita di scena di Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Maduro in gabbia, ma è caos sul successore Leggi anche: Venezuela, scontro sul successore di Maduro: l’esercito riconosce Rodriguez, ma Rubio nega Leggi anche: Maduro catturato, chi è il presidente del Venezuela successore di Chavez Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Passiamo in rassegna le certezze e il lungo elenco degli interrogativi: il destino del Paese, il dopo Maduro, l'impatto sugli equilibri regionali e le ricadute sulla politica interna americana. L'analisi di Luciana Grosso per #SkyInsider https://shorturl.at/kEXVy - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.